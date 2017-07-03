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BRIEF-UNIQA: shareholders' agreement among major shareholders of STRABAG SE extended
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July 3, 2017 / 6:42 AM / a month ago

BRIEF-UNIQA: shareholders' agreement among major shareholders of STRABAG SE extended

1 Min Read

July 3 (Reuters) - UNIQA INSURANCE GROUP AG:

* SHAREHOLDERS' AGREEMENT AMONG MAJOR SHAREHOLDERS (COMPANIES OF UNIQA GROUP, COMPANIES OF RAIFFEISEN-HOLDING NÖ-W GROUP, HASELSTEINER FAMILIEN-PRIVATSTIFTUNG, MR. DR. HANS PETER HASELSTEINER AND RASPERIA TRADING LIMITED) OF STRABAG SE EXTENDED

* SHAREHOLDERS' AGREEMENT WAS EXTENDED BY A TERM OF FIVE YEARS UNTIL 31 DECEMBER 2022

* IN ANY CASE, PARTIES ARE STILL FREE TO TERMINATE CONTRACT PREMATURELY BY MUTUAL AGREEMENT

* MAJOR SHAREHOLDERS OF STRABAG SE DID NOT EXERCISE THEIR TERMINATION RIGHT WITH RESPECT TO SHAREHOLDERS' AGREEMENT CONCLUDED AMONG THEM AS PER 31 DECEMBER 2017 Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

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