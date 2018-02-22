FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Pyeongchang 2018
The Trump Effect
Politics
North Korea
Earnings
Myanmar
Market News
February 22, 2018 / 12:36 PM / Updated 13 hours ago

BRIEF-Unit Corp Reports Q4 Earnings Per Share $1.71

Reuters Staff

1 Min Read

Feb 22 (Reuters) - Unit Corp:

* UNIT CORPORATION REPORTS 2017 FOURTH QUARTER AND YEAR END RESULTS

* Q4 EARNINGS PER SHARE $1.71

* Q4 REVENUE $204.8 MILLION

* Q4 ADJUSTED NON-GAAP EARNINGS PER SHARE $0.22 EXCLUDING ITEMS

* QTRLY ‍OIL AND NATURAL GAS SEGMENT PRODUCTION INCREASED 6% OVER Q3 OF 2017​

* UNIT - ‍QTRLY NET INCOME INCLUDED AN $81.3 MILLION INCOME TAX BENEFIT ASSOCIATED WITH REVALUATION OF NET DEFERRED TAX LIABILITY DUE TO TAX CUTS AND JOBS ACT ​

* ‍FOR QUARTER, TOTAL EQUIVALENT PRODUCTION WAS 4.3 MILLION BARRELS OF OIL EQUIVALENT (MMBOE), A 6% INCREASE OVER Q3 OF 2017​

* SAYS ‍UNIT‘S 2018 CAPITAL EXPENDITURES BUDGET IS $352 MILLION, WHICH REPRESENTS A 27% INCREASE OVER 2017, EXCLUDING ACQUISITIONS​ Source text for Eikon: Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2018 Reuters. All Rights Reserved.