Healthcare
March 16, 2020 / 8:41 AM / Updated an hour ago

BRIEF-Unite Group Now Plans To Operate Reduced Programme Of Summer Business In 2020

1 Min Read

March 16 (Reuters) - Unite Group PLC:

* CORONAVIRUS UPDATE

* CONTINUES TO OPERATE ALL OF ITS PROPERTIES AND HAS IMPLEMENTED ADVICE FROM WORLD HEALTH ORGANISATION AND PUBLIC HEALTH ENGLAND

* IN ACTIVE DIALOGUE WITH UNIVERSITY PARTNERS, WILL CONTINUE TO PROVIDE STUDENTS WITH SUPPORT AND ACCESS TO MOST UP-TO-DATE INFORMATION

* - NO NOTICEABLE IMPACT TO DATE ON UNITE’S SALES PERFORMANCE FOR 2020/21 ACADEMIC YEAR

* RESERVATIONS CURRENTLY 77% (77% AT SAME TIME LAST YEAR), SALES TO & ENQUIRIES FROM INTERNATIONAL STUDENTS REMAIN IN LINE WITH PRIOR YEARS

* NOW PLAN TO OPERATE A REDUCED PROGRAMME OF SUMMER BUSINESS IN 2020 GIVEN RISK OF DISRUPTION TO BOOKINGS

* REMOVAL OF VARIABLE COSTS ASSOCIATED WITH SUMMER BUSINESS WILL HELP TO MITIGATE IMPACT ON EARNINGS, WHICH DO NOT EXPECT TO BE MATERIAL

* SUMMER BUSINESS ACCOUNTED FOR 3% OF RENTAL INCOME IN 2019 Source text for Eikon: Further company coverage:

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