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BRIEF-Unite Group says USAF and LSAV ‍valuations up 1.6 pct in Q3
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October 9, 2017 / 10:09 AM / 11 days ago

BRIEF-Unite Group says USAF and LSAV ‍valuations up 1.6 pct in Q3

Reuters Staff

1 Min Read

Oct 9 (Reuters) - Unite Group Plc:

* UNITE GROUP PLC - ‍VALUATIONS RISE 1.6% IN Q3 QUARTERLY VALUATION UPDATE FOR UNITE UK STUDENT ACCOMMODATION FUND AND LONDON STUDENT ACCOMMODATION JV

* UNITE GROUP PLC - ‍AT SEPT.30 , USAF‘S PROPERTY PORTFOLIO WAS INDEPENDENTLY VALUED AT £2,137 MILLION REPRESENTING A LIKE-FOR-LIKE INCREASE OF 1.6% DURING QUARTER​

* UNITE GROUP PLC - ‍“INCREASE IN VALUATIONS IS DRIVEN BY RENTAL GROWTH AND 7 BASIS POINTS OF YIELD COMPRESSION ACROSS BOTH USAF AND LSAV IN QUARTER​”

* UNITE GROUP PLC - “‍UNITE STUDENTS HAS ACHIEVED A STRONG LETTINGS PERFORMANCE ACROSS ITS WHOLE PORTFOLIO WITH 99% OF BED SPACES LET​” Source text for Eikon: Further company coverage: (Bengaluru Newsroom)

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