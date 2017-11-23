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BRIEF-Unite Group secures 500 mln debt facility
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#Financials
November 23, 2017 / 7:35 AM / Updated 2 hours ago

BRIEF-Unite Group secures 500 mln debt facility

Reuters Staff

1 Min Read

Nov 23 (Reuters) - Unite Group Plc:

* ‍SECURED INVESTMENT GRADE CREDIT RATING AND ARRANGED A NEW FIVE YEAR UNSECURED DEBT FACILITY​

* UNITE GROUP - ‍NEW £500 MILLION UNSECURED DEBT FACILITY PROVIDES ADDITIONAL FINANCING HEADROOM FOR DEVELOPMENT PIPELINE AND GREATER FINANCIAL FLEXIBILITY​

* ‍NEW FACILITIES WILL INCREASE DEBT MATURITY BY 12 MONTHS, AND WITH AN INITIAL MARGIN OF 145BP​

* ‍SYNDICATE FOR NEW FACILITIES CONSISTS OF HSBC BANK PLC AND ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC​ Source text for Eikon: Further company coverage: (Bengaluru Newsroom)

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