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Market News
April 17, 2018 / 8:34 PM / Updated 8 minutes ago

BRIEF-United Airlines Q1 Earnings Per Share $0.52

Reuters Staff

1 Min Read

April 17 (Reuters) - United Continental Holdings Inc :

* UNITED AIRLINES REPORTS FIRST-QUARTER 2018 PERFORMANCE

* UNITED CONTINENTAL - NOW EXPECTS 2018 EPS, EXCLUDING SPECIAL CHARGES AND MARK-TO-MARKET ADJUSTMENTS, TO BE $7.00 TO $8.50

* QTRLY CONSOLIDATED REVENUE PASSENGER MILES 49,849 MILLION VERSUS 47,611 MILLION REPORTED LAST YEAR

* FY2018 EARNINGS PER SHARE VIEW $7.72 — THOMSON REUTERS I/B/E/S

* QTRLY CONSOLIDATED AVAILABLE SEAT MILES 61,977 MILLION VERSUS 59,808 MILLION REPORTED LAST YEAR

* Q1 EARNINGS PER SHARE $0.52

* Q1 EARNINGS PER SHARE VIEW $0.43 — THOMSON REUTERS I/B/E/S

* QTRLY CONSOLIDATED PASSENGER LOAD FACTOR OF 80.4 PERCENT VERSUS 79.6 PERCENT REPORTED LAST YEAR Source text for Eikon: Further company coverage:

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All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

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