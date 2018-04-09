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April 9, 2018 / 9:36 PM / Updated 6 hours ago

BRIEF-United Continental Holdings Sees Q1 2018 Consolidated Capacity Growth Of 3.6 Pct

Reuters Staff

1 Min Read

April 9 (Reuters) - United Continental Holdings Inc:

* UNITED CONTINENTAL HOLDINGS INC SEES Q1 2018 CONSOLIDATED CAPACITY GROWTH OF 3.6 PERCENT- SEC FILING

* UNITED CONTINENTAL HOLDINGS INC SEES Q1 2018 CONSOLIDATED PRASM OF ABOUT 13.15 CENTS

* UNITED CONTINENTAL HOLDINGS INC SEES Q1 2018 CONSOLIDATED CASM EX. THIRD-PARTY BUSINESS EXPENSES, FUEL, AND PROFIT SHARING OF ABOUT 10.82 CENTS

* UNITED CONTINENTAL HOLDINGS INC SEES Q1 2018 PRE-TAX MARGIN, AS ADJUSTED, OF ABOUT 2% Source text: [bit.ly/2HbZwoe] Further company coverage:

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