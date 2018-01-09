FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
CyberRisk
The Trump Effect
North Korea
Iran
Technology
Myanmar
Investigates
Future Of Money
Politics
FirstJobs
LifeLessons
Commentary
#Market News
January 9, 2018 / 9:42 PM / Updated 2 hours ago

BRIEF-United Continental Sees Q4 Consolidated Capacity To 4 Pct Higher Versus Last Year

Reuters Staff

1 Min Read

Jan 9 (Reuters) - United Continental Holdings Inc:

* UNITED CONTINENTAL HOLDINGS INC SEES Q4 CONSOLIDATED PRASM ABOUT 12.41 ¢/ASM

* UNITED CONTINENTAL SEES Q4 CONSOLIDATED CAPACITY TO 4 PERCENT HIGHER VERSUS LAST YEAR

* UNITED CONTINENTAL SEES Q4 ADJUSTED PRE-TAX MARGIN 6-7 PERCENT - SEC FILING

* UNITED CONTINENTAL HOLDINGS INC - SEES Q4 ADJUSTED CAPEX BETWEEN $1,035 MILLION TO $1,055 MILLION

* UNITED CONTINENTAL SEES Q4 CONSOLIDATED CASM EX. PROFIT SHARING, FUEL & THIRD-PARTY BUSINESS EXPENSE 10.28 - 10.33 ¢/ASM

* UNITED CONTINENTAL - Q4 CAPACITY HIGHER THAN GUIDANCE DUE TO HIGHER THAN EXPECTED COMPLETION FACTOR IN QUARTER, PARTICULARLY IN DECEMBER

* UNITED CONTINENTAL HOLDINGS SEES Q4 CONSOLIDATED PASSENGER LOAD FACTOR 81.7 PERCENT

* UNITED CONTINENTAL HOLDINGS SEES Q4 CONSOLIDATED ASMS 65,028 MILLION

* UNITED CONTINENTAL HOLDINGS SEES Q4 CONSOLIDATED RPMS 53,149 MILLION Source text: (bit.ly/2Eslcam) Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2018 Reuters. All Rights Reserved.