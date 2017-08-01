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BRIEF-United Gulf Bank says shareholders to review operational structure of co
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August 1, 2017 / 6:59 AM / 15 days ago

BRIEF-United Gulf Bank says shareholders to review operational structure of co

1 Min Read

Aug 1 (Reuters) - United Gulf Bank

* SHAREHOLDERS TO REVIEW OPERATIONAL STRUCTURE OF CO, EXPLORE OPTIONS TO SEPARATE REGULATED BANKING ACTIVITIES FROM PORTFOLIO OF CORE INVESTMENTS

* STRATEGIC REALIGNMENT OF OPERATIONS WILL SET OUT CLEAR GOALS FOR TWO DISTINCT BUSINESS LINES, WILL HELP ENHANCE PERFORMANCE, CAPITAL EFFICIENCY

* AS PART OF NEW OPERATIONAL STRUCTURE, KIPCO, MAJORITY SHAREHOLDER OF CO WILL FLOAT A NEW HOLDING CO IN BAHRAIN WHICH WILL FULLY OWN EXISTING UGB

* IN FINAL STRUCTURE, PORTFOLIO OF CORE INVESTMENTS CURRENTLY MANAGED BY CO WILL ALSO BE TRANSFERRED TO HOLDING COMPANY

* HOLDING CO IS PROPOSED TO BE LISTED ON BAHRAIN BOURSE WHILE UGB WILL REMAIN A WHOLESALE CONVENTIONAL BANK GOVERNED BY CBB AND IS PROPOSED TO BE DELISTED Source: (bit.ly/2uQ1l2V) Further company coverage:

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