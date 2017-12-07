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BRIEF-United Insurance Holdings Announces Pricing Of $150 Mln Senior Notes Offering
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#Market News
December 7, 2017 / 10:25 PM / in 14 minutes

BRIEF-United Insurance Holdings Announces Pricing Of $150 Mln Senior Notes Offering

Reuters Staff

1 Min Read

Dec 7 (Reuters) - United Insurance Holdings Corp:

* UNITED INSURANCE HOLDINGS CORP. ANNOUNCES PRICING OF $150 MILLION SENIOR NOTES OFFERING

* UNITED INSURANCE HOLDINGS CORP. ANNOUNCES PRICING OF $150 MILLION SENIOR NOTES OFFERING

* UNITED INSURANCE - SENIOR NOTES DUE 2027 WILL BE ISSUED IN AN AGGREGATE PRINCIPAL AMOUNT OF $150 MILLION & WILL BEAR INTEREST AT RATE OF 6.250% PER ANNUM

* UNITED INSURANCE - INTENDS TO USE NET PROCEEDS FROM NOTE OFFERING TO REDEEM $30 MILLION OF ITS FLOATING RATE SENIOR NOTES DUE 2026 Source text for Eikon: Further company coverage:

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