Healthcare
June 23, 2020 / 11:36 AM / a few seconds ago

BRIEF-United States Oil Fund LP Says USO Was Named As Defendant In Stockholder Class Action On June 19

1 Min Read

June 23 (Reuters) - United States Oil Fund LP:

* UNITED STATES OIL FUND LP - USO WAS NAMED AS DEFENDANT IN STOCKHOLDER CLASS ACTION ON JUNE 19, BY ROBERT LUCAS

* UNITED STATES OIL FUND LP - CLASS ACTION COMPLAINT ALLEGES DEFENDANTS FAILED TO DISCLOSE TO INVESTORS SOME EXTRAORDINARY MARKET CONDITIONS, RIKS

* UNITED STATES OIL FUND LP - COMPLAINT SEEKS TO CERTIFY A CLASS AND AWARD CLASS COMPENSATORY DAMAGES AT AN AMOUNT TO BE DETERMINED AT TRIAL Source text (bit.ly/3do8pHb) Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below