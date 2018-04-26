FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
DetainedInMyanmar
Energy & Environment
Brexit
North Korea
Charged: The Future of Autos
Future of Money
Breakingviews
Market News
April 26, 2018 / 8:56 PM / Updated 40 minutes ago

BRIEF-United States Steel Reports Q1 EPS Of $0.10

Reuters Staff

1 Min Read

April 26 (Reuters) - United States Steel Corp:

* Q1 EARNINGS PER SHARE $0.10

* Q1 EARNINGS PER SHARE VIEW $0.29 — THOMSON REUTERS I/B/E/S

* FULL-YEAR 2018 ADJUSTED EBITDA WILL BE APPROXIMATELY $1.7 - $1.8 BILLION

* QTRLY NET SALES $3,149 MILLION VERSUS $2,725 MILLION LAST YEAR

* SEES Q2 2018 ADJUSTED EBITDA APPROXIMATELY $400 MILLION

* UNITED STATES STEEL - OPERATIONAL CHALLENGES AT STEELMAKING FACILITY AT GREAT LAKES THAT WILL HAVE UNFAVORABLE EBITDA IMPACT OF ABOUT $30 MILLION ON Q2

* Q1 REVENUE VIEW $3.15 BILLION — THOMSON REUTERS I/B/E/S Source text for Eikon: Further company coverage: (Reuters.Briefs@thomsonreuters.com)

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2018 Reuters. All Rights Reserved.