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May 14, 2018 / 8:23 PM / Updated 2 hours ago

BRIEF-United Technologies Prices Offering Of Euro-Denominated Senior Notes

Reuters Staff

1 Min Read

May 14 (Reuters) - United Technologies Corp:

* UNITED TECHNOLOGIES PRICES OFFERING OF EURO-DENOMINATED SENIOR NOTES

* UNITED TECHNOLOGIES - PRICED OFFERING OF EUR 750 MILLION AGGREGATE PRINCIPAL AMOUNT OF 1.150% SENIOR NOTES DUE 2024

* UNITED TECHNOLOGIES CORP - ALSO PRICED OFFERING OF EUR 500 MILLION AGGREGATE PRINCIPAL AMOUNT OF 2.150% SENIOR NOTES DUE 2030

* UNITED TECHNOLOGIES CORP - ALSO PRICED OFFERING OF EUR 750 MILLION AGGREGATE PRINCIPAL AMOUNT OF SENIOR FLOATING RATE NOTES DUE 2020 Source text for Eikon: Further company coverage:

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