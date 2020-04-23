Healthcare
April 23, 2020 / 10:07 AM / Updated 2 hours ago

BRIEF-United Therapeutics Announces Additional Results From Freedom-Ev Study Showing Hemodynamic And Risk Status Reduction Benefits Of Orenitram Treatment In Patients With Pulmonary Arterial Hypertension

1 Min Read

April 23 (Reuters) - United Therapeutics Corp:

* UNITED THERAPEUTICS ANNOUNCES ADDITIONAL RESULTS FROM FREEDOM-EV STUDY SHOWING THE HEMODYNAMIC AND RISK STATUS REDUCTION BENEFITS OF ORENITRAM TREATMENT IN PATIENTS WITH PULMONARY ARTERIAL HYPERTENSION

* UNITED THERAPEUTICS CORP - ORENITRAM DEMONSTRATED IMPROVEMENT IN HEMODYNAMIC PARAMETERS AND RISK STATUS

* UNITED THERAPEUTICS CORP - TREATMENT WITH ORENITRAM RESULTED IN SIGNIFICANT CHANGES IN HEMODYNAMIC PARAMETERS AT WEEK 24 Source text for Eikon: Further company coverage:

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