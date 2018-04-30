FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
DetainedInMyanmar
Energy & Environment
Brexit
North Korea
Charged: The Future of Autos
Future of Money
Breakingviews
Market News
April 30, 2018 / 10:15 AM / Updated 22 minutes ago

BRIEF-United Therapeutics To Acquire SteadyMed Ltd

Reuters Staff

1 Min Read

April 30 (Reuters) - SteadyMed Ltd :

* UNITED THERAPEUTICS TO ACQUIRE STEADYMED LTD.

* UNITED THERAPEUTICS-TRANSACTION, INCLUDING $75 MILLION IN CONTINGENT CONSIDERATION, IS VALUED AT $216 MILLION

* STEADYMED LTD - UNITED THERAPEUTICS WILL ACQUIRE STEADYMED FOR $4.46 PER SHARE IN CASH AT CLOSING

* UNITED THERAPEUTICS-WILL ALSO PAY AN ADDITIONAL $2.63 PER SHARE IN CASH UPON A MILESTONE RELATED TO COMMERCIALIZATION OF TREVYENT

* STEADYMED LTD - STEADYMED SHAREHOLDERS OWNING ABOUT 43.3 PERCENT OF STEADYMED ORDINARY SHARES ENTERED AGREEMENT TO VOTE THEIR SHARES IN FAVOR OF DEAL Source text for Eikon: Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2018 Reuters. All Rights Reserved.