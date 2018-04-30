BRIEF-United Therapeutics To Acquire SteadyMed Ltd

April 30 (Reuters) - SteadyMed Ltd :
* UNITED THERAPEUTICS-TRANSACTION, INCLUDING $75 MILLION IN CONTINGENT CONSIDERATION, IS VALUED AT $216 MILLION
* STEADYMED LTD - UNITED THERAPEUTICS WILL ACQUIRE STEADYMED FOR $4.46 PER SHARE IN CASH AT CLOSING
* UNITED THERAPEUTICS-WILL ALSO PAY AN ADDITIONAL $2.63 PER SHARE IN CASH UPON A MILESTONE RELATED TO COMMERCIALIZATION OF TREVYENT
* STEADYMED LTD - STEADYMED SHAREHOLDERS OWNING ABOUT 43.3 PERCENT OF STEADYMED ORDINARY SHARES ENTERED AGREEMENT TO VOTE THEIR SHARES IN FAVOR OF DEAL Source text for Eikon: Further company coverage: