Healthcare
April 7, 2020 / 10:06 PM / Updated 2 hours ago

BRIEF-UnitedHealth Group Accelerates Nearly $2 Bln In Payments And Support To Health Care Providers To Help With COVID-19 Financial Challenges

1 Min Read

April 7 (Reuters) - UnitedHealth Group Inc:

* UNITEDHEALTH GROUP ACCELERATES NEARLY $2 BILLION IN PAYMENTS AND SUPPORT TO HEALTH CARE PROVIDERS TO HELP WITH COVID-19 FINANCIAL CHALLENGES

* UNITEDHEALTH - FINANCIAL SUPPORT INCLUDES PROVISION FOR UP TO $125 MILLION IN SMALL BUSINESS LOANS TO CLINICAL OPERATORS WITH WHOM OPTUMHEALTH IS PARTNERED

* UNITEDHEALTH - MOVE TO ACCELERATE CLAIM PAYMENTS APPLIES TO UNITEDHEALTHCARE’S FULLY INSURED COMMERCIAL, MEDICARE ADVANTAGE & MEDICAID BUSINESSES Source text for Eikon: Further company coverage:

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