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March 13, 2018 / 12:02 PM / in 17 hours

BRIEF-Unitedhealth Group Announces Leadership Actions

Reuters Staff

1 Min Read

March 13 (Reuters) - Unitedhealth Group Inc:

* UNITEDHEALTH GROUP ANNOUNCES LEADERSHIP ACTIONS

* UNITEDHEALTH GROUP INC - ‍ANDREW WITTY, CURRENT COMPANY DIRECTOR, TO BECOME OPTUM CEO JULY 1, 2018​

* UNITEDHEALTH GROUP INC - ‍ANDREW WITTY, CURRENT COMPANY DIRECTOR, TO BECOME OPTUM CEO JULY 1, 2018​

* UNITEDHEALTH GROUP INC - LARRY RENFRO TO LEAD ENTERPRISEWIDE GROWTH EFFORTS, OPTUM VENTURES INVESTMENT FUNDS

* UNITEDHEALTH GROUP INC - WITTY WILL STEP DOWN FROM UNITEDHEALTH GROUP BOARD OF DIRECTORS, EFFECTIVE IMMEDIATELY

* UNITEDHEALTH GROUP INC - COMPANY TO LAUNCH NEW OPTUM VENTURES GLOBAL FUND

* UNITEDHEALTH GROUP INC - ‍ WITTY IS FORMER CHIEF EXECUTIVE OFFICER OF GLAXOSMITHKLINE PLC​ Source text for Eikon: Further company coverage:

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