BRIEF-Unitedhealth Group Announces Leadership Actions

March 13 (Reuters) - Unitedhealth Group Inc:
* UNITEDHEALTH GROUP INC - ANDREW WITTY, CURRENT COMPANY DIRECTOR, TO BECOME OPTUM CEO JULY 1, 2018
* UNITEDHEALTH GROUP INC - ANDREW WITTY, CURRENT COMPANY DIRECTOR, TO BECOME OPTUM CEO JULY 1, 2018
* UNITEDHEALTH GROUP INC - LARRY RENFRO TO LEAD ENTERPRISEWIDE GROWTH EFFORTS, OPTUM VENTURES INVESTMENT FUNDS
* UNITEDHEALTH GROUP INC - WITTY WILL STEP DOWN FROM UNITEDHEALTH GROUP BOARD OF DIRECTORS, EFFECTIVE IMMEDIATELY
* UNITEDHEALTH GROUP INC - COMPANY TO LAUNCH NEW OPTUM VENTURES GLOBAL FUND
* UNITEDHEALTH GROUP INC - WITTY IS FORMER CHIEF EXECUTIVE OFFICER OF GLAXOSMITHKLINE PLC Source text for Eikon: Further company coverage: