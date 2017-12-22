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December 22, 2017 / 12:23 PM / a day ago

BRIEF-Unitedhealth Group Unit Signs Definitive Purchase Agreement, To Launch Tender Offer For Empresas Banmédica

Reuters Staff

1 Min Read

Dec 22 (Reuters) - Unitedhealth Group Inc:

* UNITEDHEALTH GROUP SAYS UNIT SIGNED A DEFINITIVE PURCHASE AGREEMENT AND INTENDS TO LAUNCH A TENDER OFFER FOR EMPRESAS BANMÉDICA - SEC FILING

* UNITEDHEALTH - WILL OFFER CLP$2150/SHARE FOR 100 PERCENT OF OUTSTANDING SHARES OF EMPRESAS BANMÉDICA, VALUING EMPRESAS BANMÉDICA‘S EQUITY AT ABOUT $2.8 BILLION

* UNITEDHEALTH GROUP - TENDER OFFER IS EXPECTED TO COMMENCE ON OR ABOUT DECEMBER 27, 2017 AND CONCLUDE ON OR ABOUT JANUARY 25, 2018

* UNITEDHEALTH GROUP - 2 CONTROLLING SHAREHOLDERS OF EMPRESAS BANMÉDICA WILL TENDER COMBINED APPROXIMATE 57 PERCENT OWNERSHIP IN EMPRESAS BANMÉDICA Source text: (bit.ly/2kZyeEb) Further company coverage:

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