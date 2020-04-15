BRIEF-Unitedhealth Says As Markets Become More Normal, Will Return To Previous Cash Management And Leverage Positions

April 15 (Reuters) - UnitedHealth Group Inc:
* UNITEDHEALTH SAYS IT HAS BEEN TRACKING INFECTIOUS DISEASE PATTERNS TO IDENTIFY SUPPLY AND DEMAND INEQUITIES
* UNITEDHEALTH SAYS THAT IT HAS SEEN A REDUCTION IN ELECTIVE CARE WITH AN IMPACT ON UNITEDHEALTHCARE BENEFITS AND OPTUM CARE DELIVERY
* UNITEDHEALTH SAYS TRADITIONAL PROCEDURAL WORK HAS BEEN POSTPONED AT SCA AMBULATORY CENTERS
* UNITEDHEALTH SAYS TRADITIONAL PROCEDURAL WORK HAS BEEN POSTPONED AT SCA AMBULATORY CENTERS
* UNITEDHEALTH SAYS 2020 OUTLOOK IS “THE MOST REASONABLE BASELINE POSTURE IN THESE UNCERTAIN TIMES”
* UNITEDHEALTH HAS CARED FOR MORE THAN 10,000 COVID-19 PATIENTS TO DATE AND IS OPERATING MORE THAN 400 TESTING SITES ACROSS THE COUNTRY
* UNITEDHEALTH SAYS TENS OF THOUSANDS OF PEOPLE HAVE TAKEN ADVANTAGE OF THE SPECIAL ENROLLMENT PERIOD FOR THOSE NEEDING COVERAGE FOR HEALTH BENEFITS
* UNITEDHEALTH SAYS ELECTIVE CARE TRENDS DID NOT BEGIN TO BE MEANINGFULLY IMPACTED BY COVID-19 INCIDENCE RATES UNTIL LATE IN MARCH
* UNITEDHEALTH SAYS QUARTERLY PATTERN FOR EARNINGS WILL LIKELY VARY FROM HISTORICAL PATTERNS
* UNITEDHEALTH SAYS ENVIRONMENT TODAY SUGGESTS LOWEST MEDICAL CARE RATIO IN SECOND QUARTER AND ELEVATED RATE IN SECOND HALF OF YEAR
* UNITEDHEALTH SAYS AS MARKETS BECOME MORE NORMAL, WILL RETURN TO PREVIOUS CASH MANAGEMENT AND LEVERAGE POSITIONS Further company coverage: (Reporting By Caroline Humer)