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April 23, 2018 / 9:06 PM / Updated 2 hours ago

BRIEF-Universal Electronics's Unit To Sell Ownership Interest In Gemstar Technology China

Reuters Staff

1 Min Read

April 23 (Reuters) - Universal Electronics Inc:

* UNIVERSAL ELECTRONICS - C.G. DEVELOPMENT LIMITED TO SELL ITS OWNERSHIP INTEREST IN GEMSTAR TECHNOLOGY (CHINA) TO GUANGZHOU MUXIA HOTEL MANAGEMENT

* UNIVERSAL ELECTRONICS - ON APRIL 17, UNIT & GUANGZHOU JUNHAO INVESTMENT CO MUTUALLY AGREED TO TERMINATE SEPT. 30, 2016 TRANSFER AGREEMENT

* UNIVERSAL ELECTRONICS - IN EXCHANGE FOR SALE OF 100% OF CAPITAL OF STOCK OF GEMSTAR CHINA, GMHM WILL PAY UNIT RMB$338.9 MILLION IN CASH Source text (bit.ly/2FblP8d) Further company coverage:

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