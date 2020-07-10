Healthcare
July 10, 2020 / 8:46 PM / Updated 2 hours ago

BRIEF-Universal Health Services Announces Final Settlement Resolving The Government's Investigation Of Our Behavioral Health Care Facilities

1 Min Read

July 10 (Reuters) - Universal Health Services Inc:

* UNIVERSAL HEALTH SERVICES, INC. ANNOUNCES FINAL SETTLEMENT RESOLVING THE GOVERNMENT’S INVESTIGATION OF OUR BEHAVIORAL HEALTH CARE FACILITIES

* UNIVERSAL HEALTH SERVICES - AS A CONDITION OF SETTLEMENT, HAS ENTERED INTO CORPORATE INTEGRITY AGREEMENT WITH OIG-HHS

* UNIVERSAL HEALTH SERVICES - PURSUANT TO TERMS OF SETTLEMENT AGREEMENTS, CO MADE PAYMENTS OF ABOUT $117.3 MILLION Source text for Eikon: Further company coverage: (Reuters.Briefs@thomsonreuters.com)

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