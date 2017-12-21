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#Market News
December 21, 2017 / 4:22 PM / 2 days ago

BRIEF-Universal Music And Facebook Enter Multi-Year Licensing Agreement

Reuters Staff

1 Min Read

Dec 21 (Reuters) - Universal Music Group:

* FACEBOOK AND UNIVERSAL MUSIC GROUP STRIKE UNPRECEDENTED GLOBAL AGREEMENT

* UNIVERSAL MUSIC GROUP - UNDER PARTNERSHIP, USERS WILL BE ABLE TO UPLOAD VIDEOS THAT CONTAIN LICENSED MUSIC ON FACEBOOK, INSTAGRAM AND OCULUS

* UNIVERSAL MUSIC SAYS TO LICENSE ITS RECORDED MUSIC & PUBLISHING CATALOGS FOR VIDEO AND OTHER EXPERIENCES ACROSS FACEBOOK, INSTAGRAM & OCULUS

* UNIVERSAL MUSIC GROUP - CO, FACEBOOK WILL “EXPERIMENT” TO INTRODUCE NEW MUSIC-BASED PRODUCTS TO FACEBOOK, INSTAGRAM AND OCULUS, INCLUDING MESSENGER Source text for Eikon: Further company coverage:

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