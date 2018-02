Feb 7 (Reuters) - UNLIMITED TRAVEL GROUP UTG AB (PUBL) :

* OCT-DEC REVENUE SEK 147.7 ‍​ MILLION VERSUS SEK 147.5 MILLION YEAR AGO

* OCT-DEC EBITA SEK 8.1 ‍​MILLION VERSUS SEK 9.4 MILLION YEAR AGO

* PROPOSES ORDINARY DIVIDEND OF SEK ‍​ 2.00 PER SHARE Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)