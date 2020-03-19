Healthcare
March 19, 2020 / 9:46 AM / Updated 3 hours ago

BRIEF-UP Global Sourcing Says Delays Experienced Earlier In Year To Impact FY Revenue

1 Min Read

March 19 (Reuters) - UP Global Sourcing Holdings PLC :

* PRODUCTION RESILIENT BUT OUTLOOK UNCERTAIN

* UP GLOBAL SOURCING - ESTIMATES DELAYS EXPERIENCED IN CHINA EARLIER IN YEAR WILL RESULT IN IMPACT OF AROUND £0.8M ON FY20 REVENUE

* UP GLOBAL SOURCING - ANTICIPATING SIGNIFICANT DROP IN H2 REVENUE COMPARED TO EXPECTATIONS, WHICH WILL INEVITABLY IMPACT FY20 PROFITABILITY

* UP GLOBAL - IN LAST DAY, RECEIVING INDICATIONS FROM NUMBER OF UK, EU CUSTOMERS ON INTENDING TO REVIEW, DEFER, PUT ON HOLD ORDERS ALREADY PLACED Source text for Eikon: Further company coverage:

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