BRIEF-Upland Software Announces First Acquisition In Europe

March 22 (Reuters) - Upland Software Inc:
* UPLAND SOFTWARE ANNOUNCES FIRST ACQUISITION IN EUROPE, RAISES GUIDANCE
* UPLAND SOFTWARE- ACQUIRED INTERFAX COMMUNICATIONS LTD
* ACQUISITION WILL BE IMMEDIATELY ACCRETIVE TO UPLAND’S ADJUSTED EBITDA PER SHARE
* UPLAND-PURCHASE PRICE FOR INTERFAX, RELATED ENTITIES WAS $37 MILLION IN CASH, NET OF CASH ACQUIRED, $5.0 MILLION CASH HOLDBACK PAYABLE OVER 18 MONTHS
* INTERFAX ACQUISITION ADDS $15.0 MILLION IN ANNUALIZED RECURRING REVENUES
* AMENDED, EXPANDED ITS CREDIT FACILITY FROM $200 MILLION TO $258.7 MILLION IN CONNECTION WITH ACQUISITION Source text for Eikon: Further company coverage: