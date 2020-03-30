BRIEF-UPM Withdraws Outlook, Plans Temporary Layoffs

March 30 (Reuters) - UPM-Kymmene Oyj:
* REG-UPM WITHDRAWS ITS OUTLOOK FOR 2020, OPERATIONS PERFORMED DURING Q1 AS EXPECTED
* WITHDRAWS ITS 2020 OUTLOOK AND DOES NOT PROVIDE A NEW OUTLOOK UNTIL FURTHER NOTICE
* BUSINESS OPERATIONS HAVE PERFORMED DURING Q1 AS EXPECTED.
* FAST DEVELOPING CORONA VIRUS PANDEMIC REPRESENTS SIGNIFICANT UNCERTAINTY FOR REST OF YEAR.
* UNTIL NOW UPM BUSINESSES HAVE NOT BEEN ADVERSELY IMPACTED BY PANDEMIC AND CUSTOMER DEMAND HAS BEEN ON EXPECTED LEVEL
* IT IS POSSIBLE THAT DURING AN EXTENDED PANDEMIC OPERATION OF ONE OR MORE UNITS OR SUPPLY CHAIN AND LOGISTICS COULD BE DISRUPTED
* IT IS LIKELY THAT CUSTOMER DEMAND FOR SOME UPM PRODUCTS WOULD DETERIORATE DUE TO SLOWING WORLD ECONOMY
* PLANNING TO USE SHIFT ARRANGEMENTS, TEMPORARY LAYOFFS, OR REDUCED WORKING HOURS TO ADJUST ITS OPERATIONS Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdansk Newsroom)