BRIEF-Uponor Streamlines Building Solutions - Europe Segment

Sept 5 (Reuters) - Uponor Oyj:
* SALE OF ALL OUTSTANDING SHARES IN ZENT-FRENGER GMBH
* ADDITIONAL PURCHASE PRICE UNDER AN EARN-OUT AGREEMENT UP TO EUR 2 MILLION
* DECIDED TO CLOSE DOWN ITS LOSS-MAKING SALES OFFICES IN SWITZERLAND AND AUSTRALIA BY END OF YEAR
* HAS DECIDED TO CLOSE DOWN ITS OWN WAREHOUSING OPERATIONS IN FRANCE
* CLOSING OFFICES IN SWITZERLAND AND AUSTRALIA HAVE IMPLICATIONS ON 12 EMPLOYEES
* CLOSING DOWN WAREHOUSING OPERATIONS IN FRANCE HAS IMPLICATIONS ON 6 EMPLOYEES
* CONSIDERS OPTIONS TO REORGANISE ITS WAREHOUSING SERVICES IN SPAIN Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)