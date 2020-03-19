Healthcare
March 19, 2020 / 9:06 AM / Updated an hour ago

BRIEF-Uponor Withdraws Its Guidance For 2020

1 Min Read

March 19 (Reuters) - Uponor Oyj:

* REG-UPONOR WITHDRAWS ITS GUIDANCE FOR 2020 – LACK OF VISIBILITY TO POTENTIAL COVID-19 IMPACTS

* ON CORONAVIRUS: UPONOR WITHDRAWS ITS GUIDANCE FOR 2020 - LACK OF VISIBILITY TO POTENTIAL COVID-19 IMPACTS

* WITHDRAWS ITS CURRENT GUIDANCE, ACCORDING TO WHICH UPONOR EXPECTED COMPARABLE OPERATING PROFIT TO IMPROVE FROM 2019.

* ONCE VISIBILITY IMPROVES AND SIGNIFICANT UNCERTAINTIES HAVE CLEARED, UPONOR EXPECTS TO UPDATE ITS OUTLOOK AND ISSUE A NEW GUIDANCE.

* IT IS IMPOSSIBLE TO ESTIMATE POTENTIAL IMPACT TO COMPARABLE OPERATING PROFIT Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdansk Newsroom)

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