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March 5, 2018 / 9:56 PM / Updated 18 hours ago

BRIEF-UQM Technologies And CNHTC Provide Update On CFIUS Application Status

Reuters Staff

1 Min Read

March 5 (Reuters) - UQM Technologies Inc:

* UQM TECHNOLOGIES AND CNHTC PROVIDE UPDATE ON CFIUS APPLICATION STATUS

* UQM TECHNOLOGIES INC - BASED UPON REQUEST OF CFIUS, UQM AND CNHTC HAVE WITHDRAWN THEIR APPLICATION FOR INVESTMENT APPROVAL

* UQM TECHNOLOGIES INC - UPON COMPLETION OF RE-EVALUATION, BOTH PARTIES CURRENTLY EXPECT TO RESUBMIT APPLICATION TO CFIUS FOR APPROVAL

* UQM TECHNOLOGIES- ALONG WITH CHINA NATIONAL HEAVY DUTY TRUCK GROUP DECIDED TO WITHDRAW JOINT APPLICATION TO COMMITTEE ON FOREIGN INVESTMENT IN U.S.

* UQM TECHNOLOGIES-JOINT APPLICATION TO CFIUS FOR APPROVAL OF SECOND STAGE INVESTMENT IN STOCK PURCHASE AGREEMENT SIGNED BY BOTH PARTIES ON AUG 25,2017 Source text for Eikon: Further company coverage:

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