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May 9, 2018 / 8:47 PM / in 2 hours

BRIEF-UQM Technologies Provides Update On CFIUS Status

Reuters Staff

1 Min Read

May 9 (Reuters) - UQM Technologies Inc:

* UQM TECHNOLOGIES PROVIDES UPDATE ON CFIUS STATUS

* UQM TECHNOLOGIES- CO, CHINA NATIONAL HEAVY DUTY TRUCK TO JOINTLY EXPLORE OTHER OPTIONS IN SUPPORT OF CO’S ENTRY INTO CHINA NEW ENERGY VEHICLE MARKET

* UQM TECHNOLOGIES-CFIUS HAS INFORMED CO THEY WILL LIKELY NOT APPROVE SECOND STAGE INVESTMENT IN CURRENT FORM PROVIDED FOR IN STOCK AGREEMENT WITH CNHTC

* UQM TECHNOLOGIES - INTENDS TO ENGAGE CNHTC IN DISCUSSIONS TO PURSUE POSSIBILITY OF ALTERNATIVE ARRANGEMENTS, INCLUDING CONTEMPLATED JV Source text for Eikon: Further company coverage:

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