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April 12, 2018 / 11:59 AM / Updated 2 minutes ago

BRIEF-Ur-Energy Provides 2018 Q1 Operational Results

Reuters Staff

1 Min Read

April 12 (Reuters) - Ur-Energy Inc:

* UR-ENERGY PROVIDES 2018 Q1 OPERATIONAL RESULTS

* EXPECT TO DELIVER A TOTAL OF 470,000 POUNDS INTO TERM CONTRACTS IN 2018 AT AN AVERAGE PRICE OF APPROXIMATELY $49 PER POUND

* FOR QUARTER, 84,047 POUNDS OF U3O8 WERE CAPTURED WITHIN LOST CREEK PLANT

* DURING QUARTER, SALES TOTALED $19.7 MILLION ON 380,000 POUNDS AT AN AVERAGE PRICE OF $51.75 PER POUND IN LOST CREEK

* REMAINING 100,000 POUNDS WILL BE DELIVERED IN Q2 2018 Source text for Eikon: Further company coverage:

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