BRIEF-Urban Outfitters Reports Qtrly Earnings Per Share $0.38

May 22 (Reuters) - Urban Outfitters Inc:
* AS OF APRIL 30, 2018, TOTAL INVENTORY INCREASED BY $45.1 MILLION, OR 12.6 PERCENT, ON A YEAR-OVER-YEAR BASIS
* COMPARABLE RETAIL SEGMENT INVENTORY AT QUARTER-END INCREASED 8 PERCENT AT COST
* URBAN OUTFITTERS - BY BRAND, COMPARABLE RETAIL SEGMENT NET SALES UP 15% AT FREE PEOPLE, 10% AT ANTHROPOLOGIE GROUP AND 8% AT URBAN OUTFITTERS IN QUARTER
* Q1 EARNINGS PER SHARE VIEW $0.31, REVENUE VIEW $838.1 MILLION — THOMSON REUTERS I/B/E/S Source text for Eikon: Further company coverage: