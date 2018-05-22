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May 22, 2018 / 8:20 PM / Updated 2 hours ago

BRIEF-Urban Outfitters Reports Qtrly Earnings Per Share $0.38

Reuters Staff

1 Min Read

May 22 (Reuters) - Urban Outfitters Inc:

* QUARTERLY SALES ROSE 12.4 PERCENT TO $856 MILLION

* AS OF APRIL 30, 2018, TOTAL INVENTORY INCREASED BY $45.1 MILLION, OR 12.6 PERCENT, ON A YEAR-OVER-YEAR BASIS

* QTRLY COMPARABLE RETAIL SEGMENT NET SALES INCREASED 10%

* COMPARABLE RETAIL SEGMENT INVENTORY AT QUARTER-END INCREASED 8 PERCENT AT COST

* URBAN OUTFITTERS - BY BRAND, COMPARABLE RETAIL SEGMENT NET SALES UP 15% AT FREE PEOPLE, 10% AT ANTHROPOLOGIE GROUP AND 8% AT URBAN OUTFITTERS IN QUARTER

* Q1 EARNINGS PER SHARE VIEW $0.31, REVENUE VIEW $838.1 MILLION — THOMSON REUTERS I/B/E/S Source text for Eikon: Further company coverage:

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