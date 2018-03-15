FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Myanmar
Energy & Environment
Brexit
North Korea
Earnings
Future of Money
Breakingviews
Market News
March 15, 2018 / 11:17 AM / in 12 hours

BRIEF-Urogen Pharma Reports Q4 Loss Per Share Of $0.74

Reuters Staff

1 Min Read

March 15 (Reuters) - Urogen Pharma Ltd:

* UROGEN REPORTS FOURTH QUARTER AND FULL YEAR 2017 FINANCIAL RESULTS

* Q4 LOSS PER SHARE $0.74

* Q4 EARNINGS PER SHARE VIEW $-0.62 — THOMSON REUTERS I/B/E/S

* ‍TOP-LINE DATA FROM OLYMPUS PIVOTAL TRIAL ARE EXPECTED IN Q3 2018.​

* ‍POTENTIAL APPROVAL AND COMMERCIAL LAUNCH OF MITOGEL IN UNITED STATES IS TARGETED FOR H2 2019​

* ‍AS OF DECEMBER 31, 2017, CASH, CASH EQUIVALENTS, AND SHORT-TERM INVESTMENTS TOTALED $73.0 MILLION​

* ‍ ASSUMING POSITIVE RESULTS, PLANNED SUBMISSION OF NDA TO U.S. FDA IN Q1 2019 FOR MITOGEL​ Source text for Eikon: Further company coverage: (Reuters.Briefs@thomsonreuters.com)

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2018 Reuters. All Rights Reserved.