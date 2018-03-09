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March 9, 2018 / 1:13 PM / a day ago

BRIEF-UrtheCast Announces Senior Management Changes

Reuters Staff

1 Min Read

March 9 (Reuters) - Urthecast Corp:

* URTHECAST ANNOUNCES SENIOR MANAGEMENT CHANGES AND PROVIDES CORPORATE AND FINANCING UPDATE

* URTHECAST - GREG NORDAL WAS APPOINTED INTERIM CEO

* URTHECAST CORP - WADE LARSON WILL BE STEPPING DOWN AS CEO

* URTHECAST - CONTINUED TO ADVANCE FINANCING NEGOTIATIONS WITH SELECTED INSTITUTIONAL INVESTOR TO CLOSE ANNOUNCED FINANCING FOR URTHEDAILY CONSTELLATION

* URTHECAST - CASH BALANCE HAS DECREASED FROM ABOUT $25 MILLION, AS AT END OF Q3 2017, TO ABOUT $12 MILLION AS AT FEB 28 Source text for Eikon: Further company coverage:

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