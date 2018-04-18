FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Myanmar
Energy & Environment
Brexit
North Korea
Charged: The Future of Autos
Future of Money
Breakingviews
Market News
April 18, 2018 / 11:00 AM / Updated 2 hours ago

BRIEF-U.S. Bancorp Reports First Quarter 2018 Results

Reuters Staff

1 Min Read

April 18 (Reuters) - U.S. Bancorp:

* Q1 EARNINGS PER SHARE $0.96

* Q1 EARNINGS PER SHARE VIEW $0.94 — THOMSON REUTERS I/B/E/S

* NET INTEREST INCOME ON A TAXABLE-EQUIVALENT BASIS IN Q1 OF 2018 WAS $3,197 MILLION, AN INCREASE OF $167 MILLION

* FULLY IMPLEMENTED COMMON EQUITY TIER 1 CAPITAL RATIO AT MARCH 31 WAS 9.0%

* PROVISION FOR CREDIT LOSSES FOR Q1 OF 2018 WAS $341 MILLION, WHICH WAS $6 MILLION HIGHER THAN PRIOR QUARTER

* QTRLY RETURN ON AVERAGE COMMON EQUITY OF 14.9 PERCENT VERSUS 14.7 PERCENT IN Q4 2017

* TOTAL NET CHARGE-OFFS IN Q1 OF 2018 WERE $341 MILLION, COMPARED WITH $325 MILLION IN Q4 OF 2017 Source text for Eikon: Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2018 Reuters. All Rights Reserved.