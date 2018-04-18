BRIEF-U.S. Bancorp Reports First Quarter 2018 Results

April 18 (Reuters) - U.S. Bancorp:
* Q1 EARNINGS PER SHARE VIEW $0.94 — THOMSON REUTERS I/B/E/S
* NET INTEREST INCOME ON A TAXABLE-EQUIVALENT BASIS IN Q1 OF 2018 WAS $3,197 MILLION, AN INCREASE OF $167 MILLION
* FULLY IMPLEMENTED COMMON EQUITY TIER 1 CAPITAL RATIO AT MARCH 31 WAS 9.0%
* PROVISION FOR CREDIT LOSSES FOR Q1 OF 2018 WAS $341 MILLION, WHICH WAS $6 MILLION HIGHER THAN PRIOR QUARTER
* QTRLY RETURN ON AVERAGE COMMON EQUITY OF 14.9 PERCENT VERSUS 14.7 PERCENT IN Q4 2017
* TOTAL NET CHARGE-OFFS IN Q1 OF 2018 WERE $341 MILLION, COMPARED WITH $325 MILLION IN Q4 OF 2017 Source text for Eikon: Further company coverage: