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Healthcare

BRIEF-U.S. CDC Issues Interim Public Health Recommendations For Fully Vaccinated People

By Reuters Staff

2 Min Read

April 27 (Reuters) - U.S. CDC:

* U.S. CDC ISSUES INTERIM PUBLIC HEALTH RECOMMENDATIONS FOR FULLY VACCINATED PEOPLE

* CDC - FULLY VACCINATED PEOPLE CAN UNMASK WHILE ATTENDING A SMALL OUTDOOR GATHERING WITH FULLY VACCINATED FAMILY AND FRIENDS

* CDC - FULLY VACCINATED PEOPLE CAN UNMASK WHILE ATTENDING A SMALL OUTDOOR GATHERING WITH A MIXTURE OF FULLY VACCINATED AND UNVACCINATED PEOPLE

* CDC - FULLY VACCINATED PEOPLE CAN UNMASK WHILE WALKING, RUNNING, HIKING OR BIKING OUTDOORS ALONE OR WITH MEMBERS OF HOUSEHOLD

* CDC - FULLY VACCINATED PEOPLE CAN UNMASK WHILE DINING AT AN OUTDOOR RESTAURANT WITH FRIENDS FROM MULTIPLE HOUSEHOLDS

* CDC - IF AMERICANS WHO HAVE BEEN VACCINATED HAVE BEEN AROUND SOMEONE WHO HAS COVID-19, THEY DON’T NEED TO STAY AWAY FROM OTHERS

* CDC - CONTINUES TO RECOMMEND MASKING FOR CROWDED OUTDOOR EVENTS SUCH AS PARADES AND SPORTING EVENTS

* CDC - IF AMERICANS WHO HAVE BEEN VACCINATED HAVE BEEN AROUND SOMEONE WHO HAS COVID-19, THEY DON’T NEED TO GET TESTED UNLESS THEY HAVE SYMPTOMS

* CDC - CONTINUES TO RECOMMEND MASKING FOR INDOOR VISITS TO HAIR SALON, SHOPPING MALLS, MOVIE THEATERS, HOUSES OF WORSHIP

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