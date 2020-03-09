Healthcare
March 9, 2020 / 4:47 PM / Updated an hour ago

BRIEF-U.S. CDC Reports 8 More Deaths Due To Coronavirus Outbreak, Bringing Total Deaths To 19, As Of 4 PM ET, Previous Day

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March 9 (Reuters) - The U.S. Centers for Disease Control and Prevention:

* U.S. CDC - 472 TOTAL CONFIRMED & PRESUMPTIVE POSITIVE CASES OF COVID-19, INCL. CASES AMONG PERSONS REPATRIATED TO THE U.S., AS OF 4 PM ET, PREVIOUS DAY

* U.S. CDC - REPORTS 8 MORE DEATHS DUE TO CORONAVIRUS OUTBREAK, BRINGING TOTAL DEATHS TO 19, AS OF 4 PM ET, PREVIOUS DAY

* U.S. CDC - 423 CONFIRMED AND PRESUMPTIVE POSITIVE CASES OF COVID-19 REPORTED TO CDC OR TESTED AT CDC AS OF 4 PM ET, PREVIOUS DAY

* U.S. CDC - 322 CASES OF COVID-19 REPORTED TO CDC ARE UNDER INVESTIGATION AS OF 4 PM ET, PREVIOUS DAY Source text: (bit.ly/2wDGT98)

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