BRIEF-U.S. CDC Reports 8 More Deaths Due To Coronavirus Outbreak, Bringing Total Deaths To 19, As Of 4 PM ET, Previous Day

March 9 (Reuters) - The U.S. Centers for Disease Control and Prevention:
* U.S. CDC - 472 TOTAL CONFIRMED & PRESUMPTIVE POSITIVE CASES OF COVID-19, INCL. CASES AMONG PERSONS REPATRIATED TO THE U.S., AS OF 4 PM ET, PREVIOUS DAY
* U.S. CDC - REPORTS 8 MORE DEATHS DUE TO CORONAVIRUS OUTBREAK, BRINGING TOTAL DEATHS TO 19, AS OF 4 PM ET, PREVIOUS DAY
* U.S. CDC - 423 CONFIRMED AND PRESUMPTIVE POSITIVE CASES OF COVID-19 REPORTED TO CDC OR TESTED AT CDC AS OF 4 PM ET, PREVIOUS DAY
* U.S. CDC - 322 CASES OF COVID-19 REPORTED TO CDC ARE UNDER INVESTIGATION AS OF 4 PM ET, PREVIOUS DAY Source text: (bit.ly/2wDGT98)