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Healthcare

BRIEF-U.S. CDC Says 91,175,995 Individuals Have Been Fully Vaccinated Against Covid-19 As Of April 23

By Reuters Staff

1 Min Read

April 23 (Reuters) - U.S. CDC:

* U.S. CDC SAYS 91,175,995 INDIVIDUALS HAVE BEEN FULLY VACCINATED AGAINST COVID-19 AS OF APRIL 23 VERSUS 89,245,776 INDIVIDUALS AS OF APRIL 22

* U.S. CDC SAYS 137,234,889 INDIVIDUALS HAVE RECEIVED AT LEAST ONE DOSE OF COVID-19 VACCINE AS OF APRIL 23 VERSUS 135,791,031 INDIVIDUALS AS OF APRIL 22

* U.S. CDC SAYS 7,786,204 DOSES OF COVID-19 VACCINE ADMINISTERED IN LONG-TERM CARE HOMES AS OF APRIL 23 VERSUS 7,783,990 DOSES ADMINISTERED AS OF APRIL 22

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