BRIEF-U.S. CMS Says Takes Steps To Ensure Medicare Beneficiaries Have Wide Access To COVID-19 Antibody Treatment

Nov 10 (Reuters) - U.S. CMS:
* TAKES STEPS TO ENSURE MEDICARE BENEFICIARIES HAVE WIDE ACCESS TO COVID-19 ANTIBODY TREATMENT
* MEDICARE BENEFICIARIES CAN NOW RECEIVE COVERAGE OF MONOCLONAL ANTIBODIES TO TREAT COVID-19 WITH NO COST-SHARING IN PUBLIC HEALTH EMERGENCY
* CMS’ COVERAGE OF MONOCLONAL ANTIBODY INFUSIONS APPLIES TO BAMLANIVIMAB, WHICH RECEIVED AN EMERGENCY USE AUTHORIZATION FROM FDA
* ANTICIPATES THAT MONOCLONAL ANTIBODY PRODUCT WILL INITIALLY BE GIVEN TO HEALTH CARE PROVIDERS AT NO CHARGE
* MEDICARE TO NOT PAY FOR MONOCLONAL ANTIBODY PRODUCTS THAT PROVIDERS RECEIVE FREE
* LATEST ACTION PROVIDES FOR REIMBURSEMENT FOR INFUSION OF PRODUCT Source: go.cms.gov/3lxr6NL
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