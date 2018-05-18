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May 18, 2018 / 4:51 PM / Updated 29 minutes ago

BRIEF-U.S. FDA Alerts Of Neural Tube Birth Defects Cases Reported In Babies Born To Women Treated With Dolutegravir

Reuters Staff

1 Min Read

May 18 (Reuters) - U.S. Food and Drug Administration:

* U.S. FDA SAYS ALERTING PUBLIC TO SERIOUS CASES OF NEURAL TUBE BIRTH DEFECTS REPORTED IN BABIES BORN TO WOMEN TREATED WITH DOLUTEGRAVIR USED TO TREAT HIV

* SAYS PRELIM RESULTS FROM ONGOING STUDY FOUND WOMEN GETTING DOLUTEGRAVIR AT TIME OF BECOMING PREGNANT/EARLY IN FIRST TRIMESTER APPEAR AT HIGHER RISK FOR DEFECTS

* SAYS TO DATE, IN STUDY, THERE ARE NO REPORTED CASES OF BABIES BORN WITH NEURAL TUBE DEFECTS TO WOMEN STARTING DOLUTEGRAVIR LATER IN PREGNANCY Further company coverage:

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