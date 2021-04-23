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Healthcare

BRIEF-U.S. FDA, CDC Lift Recommended Pause On Johnson & Johnson COVID-19 Vaccine Use

By Reuters Staff

1 Min Read

April 24 (Reuters) - United States Food and Drug Administration:

* FDA AND CDC LIFT RECOMMENDED PAUSE ON JOHNSON & JOHNSON (JANSSEN) COVID-19 VACCINE USE FOLLOWING THOROUGH SAFETY REVIEW

* FDA - AGENCIES UNDERSCORE CONFIDENCE IN JNJ VACCINE’S SAFETY AND EFFECTIVENESS FOLLOWING DATA ASSESSMENT

* FDA- FDA, CDC DETERMINED RECOMMENDED PAUSE REGARDING USE OF JOHNSON & JOHNSON VACCINE IN U.S. SHOULD BE LIFTED, USE OF VACCINE SHOULD RESUME.

* FDA - AVAILABLE DATA SUGGEST POTENTIAL BLOOD CLOTS ARE VERY RARE EVENTS

* FDA- FDA HAS DETERMINED THAT AVAILABLE DATA SHOW THAT VACCINE’S KNOWN AND POTENTIAL BENEFITS OUTWEIGH RISKS IN INDIVIDUALS 18 YEARS OF AGE AND OLDER. Source text here Further company coverage:

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