Feb 10 (Reuters) - Gilead Sciences Inc:

* U.S. FDA GRANTS PRIORITY REVIEW FOR KITE’S KTE-X19 BIOLOGICS LICENSE APPLICATION (BLA) IN RELAPSED OR REFRACTORY MANTLE CELL LYMPHOMA

* GILEAD SCIENCES INC - PDUFA OR TARGET ACTION DATE IS AUGUST 10, 2020