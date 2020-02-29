Healthcare
February 29, 2020 / 3:56 PM / Updated 24 minutes ago

BRIEF-U.S. FDA Issues New Policy To Help Expedite Availability Of Diagnostics

1 Min Read

Feb 29 (Reuters) - U.S. FDA:

* CORONAVIRUS (COVID-19) UPDATE: FDA ISSUES NEW POLICY TO HELP EXPEDITE AVAILABILITY OF DIAGNOSTICS

* FDA- NEW POLICY IS FOR LABS THAT DEVELOP, BEGIN TO USE VALIDATED COVID-19 DIAGNOSTICS BEFORE FDA HAS COMPLETED REVIEW OF THEIR EUA REQUESTS

* FDA- GUIDANCE ISSUED DESCRIBES A POLICY ENABLING LABS TO IMMEDIATELY USE TESTS DEVELOPED, VALIDATED TO ACHIEVE MORE RAPID TESTING CAPACITY IN U.S.

* FDA- UNDER THIS POLICY, EXPECT CERTAIN LABS WHO DEVELOP VALIDATED TESTS FOR CORONAVIRUS WOULD BEGIN USING THEM RIGHT AWAY PRIOR TO FDA REVIEW Source text for Eikon:

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