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January 26, 2018 / 3:47 PM / in 3 hours

BRIEF-U.S. FDA Permanently Ends A Nicotine Study With Squirrel Monkeys

Reuters Staff

1 Min Read

Jan 26 (Reuters) - U.S. Food & Drug Administration :

* U.S. FDA SAYS PERMANENTLY ENDING A STUDY THAT WAS WORKING WITH SQUIRREL MONKEYS TO INVESTIGATE THE ROLE OF EXPOSURE TO VARIOUS LEVELS OF NICOTINE

* U.S. FDA SAYS WHILE ANIMALS IN NICOTINE STUDY ARE SAFE, INITIAL REVIEW OF NATIONAL CENTER FOR TOXICOLOGICAL RESEARCH‘S STUDY “RAISED SEVERAL CONCERNS”

* U.S. FDA - ESTABLISHED ANIMAL WELFARE COUNCIL TO PROVIDE CENTRALIZED OVERSIGHT OF ANIMAL RESEARCH ACTIVITIES AND FACILITIES UNDER FDA’S PURVIEW

* U.S. FDA‘S GOTTLIEB SAYS DIRECTED INDEPENDENT, THIRD-PARTY INVESTIGATION OF AGENCY’S ANIMAL RESEARCH PROGRAMS, STARTING WITH THOSE CONDUCTED AT NCTR Source text for Eikon:

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