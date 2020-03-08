Healthcare
March 8, 2020 / 6:11 PM / Updated an hour ago

BRIEF-U.S. HHS And State Of California To Support Passengers On The Grand Princess Cruise Ship

1 Min Read

March 8 (Reuters) -

* U.S. HHS SAYS HHS AND STATE OF CALIFORNIA TO SUPPORT PASSENGERS ON THE GRAND PRINCESS CRUISE SHIP

* U.S. HHS SAYS WILL WORK WITH STATE AND LOCAL PARTNERS IN CALIFORNIA TO SUPPORT PASSENGERS RETURNING TO UNITED STATES ON GRAND PRINCESS CRUISE SHIP

* U.S. HHS SAYS SHIP WILL DOCK TEMPORARILY IN A NON-PASSENGER PORT IN SAN FRANCISCO BAY

* U.S. HHS SAYS PASSENGERS WILL BE TRANSFERRED TO FEDERAL MILITARY INSTALLATIONS FOR MEDICAL SCREENING, COVID-19 TESTING, AND A 14-DAY QUARANTINE

* HHS SAYS NEARLY 1,000 PASSENGERS WHO ARE CALIFORNIA RESIDENTS WILL COMPLETE MANDATORY QUARANTINE AT TRAVIS AIR FORCE BASE & MIRAMAR NAVAL AIR STATION Source text: (bit.ly/3aHu1gD) Further company coverage:

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