Healthcare
May 21, 2020 / 8:04 AM / Updated 2 hours ago

BRIEF-U.S. HHS, AstraZeneca Collaborating For At Least 300 Mln Doses Of Coronavirus Vaccine

1 Min Read

May 21 (Reuters) - AstraZeneca PLC:

* U.S. HHS - HHS, ASTRAZENECA COLLABORATING TO MAKE AVAILABLE AT LEAST 300 MILLION DOSES OF CORONAVIRUS VACCINE AZD1222, WITH FIRST DOSES DELIVERED AS EARLY AS OCT

* U.S. HHS - UNDER PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP, BARDA CAN PROVIDE UP TO $1.2 BILLION TO SUPPORT, IN PARALLEL, ADVANCED CLINICAL STUDIES, AMONG OTHERS

* U.S. HHS - A PHASE 1/PHASE 2 CLINICAL STUDY HAS BEEN UNDERWAY USING THE PROPOSED TECHNOLOGY IN THE UNITED KINGDOM SINCE THE END OF APRIL. Source text: (bit.ly/2LMd1eW) Further company coverage:

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