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May 9, 2018 / 9:57 PM / Updated 21 minutes ago

BRIEF-U.S. NTSB says is sending a team of four to investigate Tuesday's fatal, electric vehicle crash in Florida

Reuters Staff

1 Min Read

May 9 (Reuters) - NATIONAL TRANSPORTATION SAFETY BOARD:

* U.S. NATIONAL TRANSPORTATION SAFETY BOARD SAYS IS SENDING A TEAM OF FOUR TO INVESTIGATE TUESDAY’S FATAL, ELECTRIC VEHICLE CRASH IN FLORIDA

* U.S. NTSB SAYS A 2014 TESLA MODEL S WAS REPORTEDLY TRAVELING AT A HIGH RATE OF SPEED WHEN IT STRUCK A WALL RESULTING IN A POSTCRASH FIRE

* NTSB SAYS DOES NOT, AT THIS TIME, ANTICIPATE AUTOPILOT BEING A PART OF INVESTIGATION

* NTSB SAYS INVESTIGATION PRIMARILY FOCUS ON EMERGENCY RESPONSE IN RELATION TO ELECTRIC VEHICLE BATTERY FIRE, INCLUDING FIRE DEPARTMENT ACTIVITIES, TOWING OPERATIONS Source: bit.ly/2I6olza Further company coverage:

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