Healthcare
June 23, 2020 / 4:46 PM / in 2 hours

BRIEF-U.S. Physical Therapy Inc Says Ten Of Co's Temporarily Closed Clinics Have Now Reopened

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June 23 (Reuters) - U.S. Physical Therapy Inc:

* U.S. PHYSICAL THERAPY INC - TEN OF CO’S TEMPORARILY CLOSED CLINICS HAVE NOW REOPENED

* U.S. PHYSICAL THERAPY INC - THIS WEEK, OPEN PHYSICAL THERAPY CLINICS ARE OPERATING AT ABOUT 70% OF NORMAL PATIENT VOLUME

* U.S. PHYSICAL THERAPY INC - ABOUT 300 EMPLOYEES TEMPORARILY FURLOUGHED HAVE RETURNED TO WORK ON EITHER A PART TIME OR FULL TIME BASIS

* U.S. PHYSICAL THERAPY INC - CURRENTLY HAS MORE THAN $40 MILLION IN CASH AND $55 MILLION OUTSTANDING UNDER ITS BANK CREDIT LINE Source text: [bit.ly/37UMDcV] Further company coverage:

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