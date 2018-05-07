BRIEF-U.S. Xpress Enterprises Files For IPO Of Up To $100 Mln

May 7 (Reuters) - U.S. Xpress Enterprises Inc:
* U.S. XPRESS ENTERPRISES INC FILES FOR IPO OF UP TO $100 MILLION
* U.S. XPRESS ENTERPRISES SAYS TO APPLY TO LIST CLASS A COMMON STOCK ON NYSE UNDER THE SYMBOL “USX”
* FOLLOWING OFFERING, CO WILL HAVE TWO CLASSES OF COMMON STOCK OUTSTANDING: CLASS A COMMON STOCK AND CLASS B COMMON STOCK
* U.S. XPRESS ENTERPRISES SAYS BOFA MERRILL LYNCH, MORGAN STANLEY, J.P. MORGAN, WELLS FARGO SECURITIES ARE AMONG UNDERWRITERS TO IPO
* PROPOSED IPO PRICE IS AN ESTIMATE SOLELY FOR CALCULATING SEC REGISTRATION FEE Source text (bit.ly/2jFQlyY)