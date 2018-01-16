FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
CyberRisk
The Trump Effect
North Korea
Iran
Technology
Myanmar
Investigations
Future Of Money
Politics
CES 2018
U.S.
Commentary
#Market News
January 16, 2018 / 12:47 PM / Updated 2 hours ago

BRIEF-USA Compression Partners To Buy Compression Business From Energy Transfer Partners

Reuters Staff

2 Min Read

Jan 16 (Reuters) - Usa Compression Partners Lp:

* USA COMPRESSION PARTNERS TO ACQUIRE COMPRESSION BUSINESS FROM ENERGY TRANSFER PARTNERS

* USA COMPRESSION PARTNERS LP - DEAL FOR APPROXIMATELY $1.8 BILLION

* USA COMPRESSION PARTNERS LP - TRANSACTION IS EXPECTED TO BE ACCRETIVE TO USAC‘S DISTRIBUTABLE CASH FLOW IN 2018

* USA COMPRESSION PARTNERS LP - ‍AS PART OF TRANSACTION, ETE WILL ACQUIRE OWNERSHIP INTERESTS IN GENERAL PARTNER OF USAC​

* USA COMPRESSION PARTNERS LP - ‍AS PART OF TRANSACTION, ETE WILL ALSO ACQUIRE APPROXIMATELY 12.5 MILLION USAC COMMON UNITS FROM USA COMPRESSION HOLDINGS​

* USA COMPRESSION PARTNERS - BENEFIT OF SYNERGIES TO CDM FOR 2018 EXPECTED TO BE AT LEAST $20 MILLION ON A RUN-RATE BASIS FROM DEAL

* USA COMPRESSION - ETP TO CONTRIBUTE CDM BUSINESS TO USAC FOR $1.225 BILLION IN CASH, ABOUT 19.2 MILLION USAC COMMON UNITS, ABOUT 6.4 MILLION USAC CLASS B UNITS

* USA COMPRESSION PARTNERS LP - FOLLOWING CLOSING, CO WILL CONTINUE TO OWN APPROXIMATELY 12.5 MILLION USAC COMMON UNITS

* USA COMPRESSION- USAC OBTAINED COMMITTED FINANCING FOR CASH CONSIDERATION THROUGH A $500 MILLION PERPETUAL PREFERRED UNITS OFFERING

* USA COMPRESSION PARTNERS LP - $500 MILLION PERPETUAL PREFERRED UNITS OFFERING TO INVESTMENT FUNDS MANAGED OR SUB-ADVISED BY EIG GLOBAL ENERGY PARTNERS

* USA COMPRESSION PARTNERS LP - OBTAINED $725 MILLION IN COMMITTED DEBT FINANCING FROM JPMORGAN AND BARCLAYS Source text for Eikon: Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2018 Reuters. All Rights Reserved.